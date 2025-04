Legado do Brexit continua a afetar o turismo no Reino Unido

A confusão geral sobre as novas mudanças, sem dúvida, levou a uma queda no número de pessoas que optaram por sair de férias na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

No entanto, é difícil quantificar as consequências do Brexit no setor de viagens, já que a saída do Reino Unido do bloco coincidiu com uma queda no turismo devido à pandemia da covid-19.

"Não é possível dizer exatamente qual o impacto que o Brexit teve em termos de número", disse à DW um porta-voz da agência oficial de turismo britânica VisitBritain. "Os acontecimentos dos últimos anos são complexos demais para isso."

Entrada mais complicada para cidadãos da UE

A agência britânico defende que o movimento recente é oposto, com um aumento no fluxo de visitantes observados nos últimos meses.

As estatísticas mostram, porém, que países como Itália, Espanha e França escalaram seu número de visitantes mais cedo, com chegadas recordes de turistas registradas logo após arrefecimento da pandemia, em 2023. Naquele ano, o Reino Unido ainda recebia 38 milhões de visitantes anuais, quase 3 milhões a menos do que o registrado em 2019.