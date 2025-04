Como resolver o problema crescente do lixo espacial?

"Dependemos dos satélites como fonte de informação para nossa vida cotidiana, desde navegação, telecomunicações, serviços e observação da Terra, defesa e segurança", explicou à DW Josef Aschbacher, diretor-geral da ESA.

Em sua conferência anual sobre detritos espaciais, a ESA pediu ações urgentes para limpar a órbita terrestre e estabeleceu um Compromisso de Lixo Zero, com a assinatura de 17 países europeus em 2023. México e Nova Zelândia aderiram no ano passado.

Ferro-velho voador

Em resumo, a órbita da Terra está ficando mais lotada à medida que mais satélites são lançados e tecnologias obsoletas não são removidas.

Mesmo milimétricos fragmentos de lixo espacial podem causar danos graves a espaçonaves e satélites funcionais.

Há uma década, o satélite climático Copernicus Sentinel-1A sofreu uma amassadura de 5 centímetros de largura causada por um objeto de apenas 2 milímetros solto no espaço. O impacto não afetou as operações do satélite, mas serviu de alerta sobre os riscos crescentes de colisões.