Home: Morre Al-Fayed na véspera de aniversário do acidente de Lady Di

A home-page errou ao informar que Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi, morreu em 31 de agosto deste ano, no mesmo dia do aniversário de 26 anos do acidente de Lady Di. Na verdade, o magnata egípcio faleceu um dia antes, em 30 de agosto, segundo comunicado da família de Al-Fayed. A informação foi corrigida na reportagem Morre Al-Fayed, pai de Dodi, quase na mesmo dia do acidente de Lady Di.