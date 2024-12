'Se tivesse dinheiro, sairia daqui', diz mãe de Ryan sobre Operação Verão

Beatriz da Silva Rosa, que teve o marido e o filho de apenas 4 anos mortos em ações policiais neste ano no Morro São Bento, em Santos, disse que sairia do local onde mora se tivesse condições financeiras. Com a retomada da Operação Verão nesta segunda-feira (16), ela conta que é reconhecida pelos policiais militares por caminhar pela rua com camisas estampando os rostos dos parentes mortos.

'Medo da PM', diz mãe de Ryan

Luta para provar a inocência do marido. Após o assassinato de Leonel Andrade em fevereiro durante a Operação Verão, a PM disse ter revidado a tiros dados pela vítima. Mas a família contesta a versão e diz que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Leonel foi fotografado cerca de uma hora antes de morrer ao lado de muletas, sentado na calçada.

Beatriz diz ser reconhecida por policiais da Operação Verão. "Alguns policiais ficam me encarando quando estou na rua porque uso camisas com o rosto do Ryan e do Leonel", contou em entrevista ao UOL.