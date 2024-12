Quem é o homem que matou menino de 10 anos e disse que 'invejava crianças'

Investigações na casa do suspeito revelaram animais mortos, como galos decapitados. O delegado, porém, descartou qualquer indício de "rituais de magia negra". Um mês antes do crime, uma câmera capturou um homem escalando uma casa para observar crianças dormindo. A pessoa que forneceu as imagens acredita que o homem era Almeida.

Relembre o caso

Mateus saiu de casa no dia 11 de dezembro para andar de bicicleta e não voltou. Dias depois, Almeida confessou o crime. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o menino passa de bicicleta por uma rua antes de desaparecer.

Ele contou à polícia que, após atrair o menino para uma área de mata, usou uma pedra para agredi-lo e, posteriormente, uma serra para desmembrar o corpo. Até o momento, partes do corpo não foram localizadas, e a polícia segue investigando a motivação. Após o autor confessar à polícia que matou o menino, vizinhos se dirigiram à residência do suspeito e depredaram o imóvel.

O suspeito foi preso após apresentar versões contraditórias durante os interrogatórios. Em determinado momento, confessou o crime e indicou à polícia o local onde descartou partes do corpo de Mateus. A serra usada no desmembramento foi encontrada em sua casa, assim como os chinelos da vítima.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram a presença de Almeida na mata onde o crime ocorreu. Esses registros foram fundamentais para consolidar as provas contra ele.