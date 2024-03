PT chega aos 44 envelhecido e ainda dependente de Lula

Acho que estou ficando meio nostálgico, mas Lula também está, ao reviver os sucessos do Bolsa Família e do Minha Casa, Minha Vida dos seus primeiros governos.

Ainda falta um novo projeto para o atual governo, uma marca com apelo popular. Isso explica a ansiedade de Lula nas reuniões com ministros, cobrando deles o que não podem entregar, porque a equipe já não tem a mesma qualidade daquela que ele formou em 2003, depois de longos anos de gestação no Instituto Cidadania. No Congresso Nacional mais reacionário da história recente, já não encontra a oposição fraterna do PSDB, mas o centrão de Arthur Lira e os pit-bulls do bolsonarismo, com sua pauta de "costumes" do começo do século passado.

Ficou tudo mais difícil para Lula, em sua relação conflituosa com o Legislativo, em meio a uma epidemia de dengue e à crise climática que provocou uma alta no preço dos alimentos, sem falar nas polêmicas que arranjou ao falar das guerras de Israel, em Gaza, e da Rússia, na Ucrânia, das "eleições" na Venezuela e até com os móveis que sumiram e reapareceram misteriosamente no Palácio da Alvorada. Talvez seja esse o momento mais difícil enfrentado em seus três governos, com várias frentes de batalha abertas ao mesmo tempo.

Por uma feliz coincidência, apesar de tudo, o governo Lula 3 ainda mantem 35% de aprovação com ótimo/bom no Datafolha desta semana, exatamente os mesmos 35% do índice de simpatizantes do PT apontado pelo instituto, na mais recente pesquisa sobre partidos, em 29 de outubro de 2022, na véspera da eleição.

Essas duas pesquisas mostram que os petistas continuam religiosamente fiéis, mas Lula ainda não conseguiu avançar sobre o outro lado (na mesma pesquisa, o PL de Bolsonaro tinha 20% de simpatizantes). Como 30% consideram o atual governo regular, é neste contingente que Lula precisaria mirar para recuperar os pontos perdidos. Deixar de falar em Bolsonaro e de dar munição aos adversários já ajudaria bastante.

Uma pergunta que ainda não vi listada nas pesquisas é bem simples: você hoje, no governo Lula, vive melhor ou pior do que no governo Bolsonaro? É isto que será colocado na balança do eleitor em 2026. Fica a sugestão.