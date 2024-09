UOL tem 4 vencedores no prêmio +Admirados Jornalistas Negros do Brasil

É uma vitória coletiva, é uma celebração das nossas potencialidades, sem dúvida. Esse prêmio também pulsa no lado individual de um jeito muito especial, me fortalece como mulher, me empodera como mulher negra, evoca as experiências na escola pública e valoriza minha jornada até aqui.

Bruna Souza, editora-assistente do UOL. Foi roteirista de tecnologia e ciência por seis anos.

Para mim, é um grande incentivo e uma grande responsabilidade para seguir na profissão perseguindo um jornalismo com ainda mais qualidade, plural, diverso, que reflita as dores e delícias do nosso país, com ética e honestidade.

Bruno Luiz, repórter do UOL em São Paulo, com ênfase na cobertura de política. Foi vencedor dos prêmios Estadão de Jornalismo, José Luiz Egydio Setúbal de Comunicação e Barbosa Lima Sobrinho de Jornalismo da OAB-BA.

Fiquei muito feliz. O voto popular foi que nos conduziu até aqui. Eu realmente acho que atingimos um novo patamar, do qual não haverá retrocessos, mas ainda estamos distantes da representação do que de fato é o Brasil. Para mim isso significa que nosso trabalho é visto e reconhecido. Representa que valeu a pena toda minha luta e da minha família.

Diego Sarza, apresentador do UOL News. Antes foi correspondente da CNN Portugal, repórter e apresentador da GloboNews, âncora na CNN Brasil e no Grupo Bandeirantes, repórter na filial da Globo em Curitiba, a RPC.