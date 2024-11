Janja se despediu de Lula no sindicato antes da prisão | Podcast Janja #1

Adriana Negreiros

É claro que Janja se interessa por política. Mas esse interesse tem dois recortes bem definidos, como me disse a advogada Adriana de França. Ela é casada com o Rochinha, que era o advogado do Lula na prisão:

Emídio de Souza

Ela se interessa muito pelas coisas da cultura, sabe, pela militância cultural, pelas políticas de cultura. Como isso pode melhorar o país também. Ela tem se interessado muito [pelo] empoderamento feminino, como que mulheres têm que ganhar espaço.

Adriana Negreiros

Cultura e empoderamento feminino se tornaram pautas de Janja dentro do governo e é bastante comum ver a primeira-dama se vinculando a iniciativas que abordam esses temas.

O problema é que muitas vezes o apoio de Janja ultrapassa os limites da sua função e dá munição para os adversários do Lula.

Por causa de situações assim, ouvi muito — mas muito, mesmo — que a Janja manda no Lula. E que ele deveria, por isso, impor limites. Dizer, afinal, que ela se comportasse, ficasse no seu lugar.

Amigos do Lula me disseram que ela deveria se inspirar na Ruth Cardoso, que foi esposa do Fernando Henrique Cardoso.