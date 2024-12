Isolada no PT e protegida por amigos: o círculo de Janja | podcast Janja #5

Minutos antes, além de reclamar do apelido Janjapalooza, Janja falava do trabalho do ministro Alexandre de Moraes no combate à desinformação e ao impacto das notícias falsas.

Ela dizia que o ministro tinha cancelado sua presença no painel por causa do ataque terrorista ao STF. Sobre o incidente, falou:

Janja

O ministro Alexandre de Moraes que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news, por mais que seja difícil, ele está enfrentando. E por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício. Mas enfim. Incrível. (...) A gente ri, mas é sério gente. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né?

Adriana Negreiros

Voltando ao Prerrogativas, o grupo se tornou um aliado leal de Janja. São eles e o presidente Lula que amenizam o desamparo político e as críticas sofridas pela da primeira-dama como este comentário de Octavio Guedes na Globonews.

Octávio Guedes

"Eu vejo como um ato de deslumbramento, o poder deslumbra as pessoas. Você viu a quantidade de puxa-saco que tava rindo? Se ela estivesse numa roda de samba, com a camisa do PT, cerrando os punhos e xingando o Elon Musk, ok. Mas ela é a primeira-dama e a primeira-dama carrega, em grande parte, a imagem do governo e a imagem do Estado. Ou seja, você nem precisa ser recatada. Mas você não pode ser desbocada.

Adriana Negreiros

Um comentário frequente entre observadores do governo é de que, em Lula III, o presidente está cercado de gente que não diz a ele o que ele precisa ouvir. Gente mais nova, que já o conheceu no poder, e por isso é reverente a ele - bem diferente dos antigos companheiros que tavam perto de Lula desde antes da fundação do PT.