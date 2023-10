Hezbollah diz que "quando chegar a hora de qualquer ação, nós a realizaremos"

BEIRUTE (Reuters) - O vice-chefe do Hezbollah disse nesta sexta-feira que o poderoso grupo militante apoiado pelo Irã está "pronto" e "contribuiria" para os confrontos contra Israel, de acordo com seu próprio plano, apesar de as potências estrangeiras pedirem que eles fiquem à margem.

O xeque Naim Qassem disse que as principais potências, os países árabes e a Organização das Nações Unidas (ONU) haviam dito "direta e indiretamente" ao Hezbollah "para não interferir" nos combates em andamento entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.