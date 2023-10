Netanyahu diz que Israel está preparando invasão terrestre de Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - Israel está preparando uma invasão terrestre de Gaza, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em declaração televisionada nesta quarta-feira, mas ele se recusou a fornecer detalhes sobre o momento ou outras informações sobre a operação.

Ele disse que a decisão sobre quando as forças entrarão no enclave palestino, controlado pelo grupo Hamas, será tomada pelo gabinete especial de guerra do governo, que inclui o líder de um dos partidos de centro da oposição.

“Já matamos milhares de terroristas e isto é apenas o começo”, afirmou Netanyahu.