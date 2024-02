Biden impõe sanções a colonos israelenses acusados de violência na Cisjordânia

Por Steve Holland, Susan Heavey e Daphne Psaledakis

WASHINGTON, 1 Fev (Reuters) – A administração Biden impôs sanções a quatro homens israelenses acusados de envolvimento em violência dos colonos na Cisjordânia, sinalizando o crescente descontentamento dos EUA com as políticas do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O presidente Joe Biden editou nesta quinta-feira um decreto que tem como objetivo punir colonos judeus que atacarem palestinos na Cisjordânia ocupada, onde os palestinos prevêem um futuro Estado.