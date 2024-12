Lira faz pose de solução, mas é parte do problema das emendas

No gogó, Arthur Lira e o centrão apoiam o pacote fiscal de Fernando Haddad. Na prática, o imperador da Câmara e seu grupo político se dispõem a aprovar os cortes de despesas propostos pelo governo, desde que ninguém ouse mexer no pirão das emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal interveio no jogo. Abespinhado com a intervenção, Lira passou a operar no modo chantagem.

O chefe da Câmara veio à boca do palco nesta quarta-feira para avisar que, no momento, o Planalto não dispõem de votos nem mesmo para aprovar o regime de urgência que colocaria o pacote fiscal no primeiro lugar da fila de votações. Atribuiu a debilidade política de Lula à "instabilidade", "ansiedade" e "turbulência" provocadas pelas travas que o ministro do Supremo Flávio Dino impôs ao condicionar o pagamento das emendas à identificação dos padrinhos das verbas e da destinação dos gastos.

Foi como se Lira intimasse Lula a pressionar Dino, visto no Congresso como líder do governo no Supremo. O diabo é que o despacho do ex-ministro da Justiça de Lula foi avalizado pelo plenário da Suprema Corte. O chefe da Câmara sustenta que as togas legislaram, invadindo a competência dos parlamentares. Alega que o Congresso acaba de aprovar uma lei regulamentando o pagamento das emendas. Coisa sancionada por Lula.