Taiwan elege presidente do Parlamento que partido governista considera pró-China

TAIPÉ (Reuters) - O Parlamento de Taiwan elegeu na quinta-feira um ex-candidato presidencial do maior partido de oposição como seu novo presidente, que será responsável por receber parlamentares estrangeiros visitantes e que, segundo o partido governista, é pró-China.

No mês passado, Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (DPP), venceu a eleição presidencial, mas o partido perdeu sua maioria no Parlamento. A China, que reivindica Taiwan como sua, apesar das objeções do governo de Taipé, considera o DPP como separatista.

De acordo com o sistema presidencialista de governo de Taiwan, é o presidente que nomeia o primeiro-ministro, embora, sem a maioria no Parlamento, o DPP tenha que trabalhar com a oposição para aprovar sua agenda legislativa.