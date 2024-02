UE fecha acordo para nova ajuda à Ucrânia após superar objeções da Hungria

"Temos um acordo. Unidade", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em um post no X. "Todos os 27 líderes concordaram com um pacote de apoio adicional de 50 bilhões de euros para a Ucrânia dentro do orçamento da UE."

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, saudou o acordo, dizendo que a ajuda fortalecerá a estabilidade econômica e financeira de longo prazo de seu país, à medida que a guerra se aproxima do terceiro ano.

Kiev, que depende fortemente da ajuda ocidental para combater Moscou, disse que espera receber a primeira parcela de 4,5 bilhões de euros da UE em março.

O acordo foi firmado após semanas de disputas com Orbán, que vetou o pacote de ajuda em dezembro passado. A Hungria não fez comentários sobre o acordo.

Diplomatas disseram à Reuters que, em troca do sinal verde da Hungria para ajuda à Ucrânia, o bloco não se comprometeu a liberar os bilhões de euros de fundos da UE destinados à Hungria mas congelados por Bruxelas devido a preocupações generalizadas sobre os direitos humanos e o estado de direito no país.

Eles disseram que o acordo de ajuda incluía uma discussão anual do pacote e a opção de revisá-lo em dois anos "se necessário", mas nenhum direito de veto claro para Budapeste.