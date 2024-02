Bolsonaro e quatro ex-ministros são alvos da PF em operação contra tentativa de golpe

A operação, que investiga a tentativa de um golpe de Estado no país, mira boa parte do entorno mais próximo do ex-presidente e o próprio Bolsonaro.

Os alvos são acusados de participação em "organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder", de acordo com comunicado da PF.

"De fato, a representação policial, devidamente amparada por robustos elementos de informação, indica o funcionamento de um grupo criminoso que, de forma coordenada e estruturada, atuava nitidamente para viabilizar e concretizar a decretação de medidas de ruptura institucional. A Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados para os quais a medida cautelar é requerida concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado, que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades", escreveu Moraes em sua decisão.

De acordo com as investigações da PF, citadas por Moraes em seu despacho, Bolsonaro teria recebido e revisado a minuta de um decreto para estabelecer o golpe de Estado e buscou respaldo de ao menos um general do alto comando das Forças Armadas.

EIXOS

Em seu comunicado sobre a operação, a PF informou ainda que a investigação descobriu dois eixos de atuação do grupo envolvido na tentativa de um golpe de Estado em favor de Bolsonaro.