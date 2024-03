Investigação da ONU sobre agência palestina espera receber em breve materiais de Israel

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Investigadores da Organização das Nações Unidas esperam receber em breve materiais de Israel relacionados a acusações de que funcionários da agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) participaram dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, afirmou nesta quinta-feira um porta-voz do organismo.

As acusações se tornaram públicas há cinco semanas, quando a agência anunciou que demitiu alguns funcionários depois de Israel comunicar as informações verbalmente à entidade. O Estado judaico acusou 12 membros do órgão de participação nos ataques, dos quais nove foram demitidos, disse a ONU.