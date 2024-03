Filipinas convocam diplomata chinês por ações "agressivas" no Mar do Sul da China

Por Bernard Orr, Liz Lee e Karen Lema

PEQUIM/MANILA, 5 Mar (Reuters) - As Filipinas convocaram o vice-chefe de missão da China em Manila, nesta terça-feira, para protestar contra o que chamou de "ações agressivas" das forças navais chinesas contra uma missão de reabastecimento para as tropas filipinas estacionadas em um banco de areia no Mar do Sul da China.

A força-tarefa de Manila no Mar do Sul da China disse que as embarcações filipinas que realizavam a missão de rotina no banco de areia Second Thomas Shoal foram "assediadas (e) bloqueadas" por milícia marítima e navios da guarda costeira chinesa nesta terça-feira.