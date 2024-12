'Predinhos' nos Jardins enfrentarão anos de burocracia; moradores reagem

Acho que vai haver uma mudança, que com o tempo essa mudança vai ser positiva para os bairros, mas ela não é imediata. Existem outras questões que precisam ser debatidas, sobretudo com relação às restrições.

Pedro Bicudo

O positivo e o negativo na revisão

Revisão é mais compatível com modelos atuais de família e habitação. A professora Maria Lucia Refinetti explica que as construções dos Jardins são pensadas para famílias grandes e abastadas, com muitos prestadores de serviço, realidade que mudou no país. "Esses bairros foram feitos com uma perspectiva de serem chiques, bem qualificados, com terrenos grandes onde você só podia fazer uma casa. As famílias eram grandes, havia empregados trabalhando para manter essas casas grandes", explica Maria Lucia Refinetti.

Possibilidade de que mais pessoas morem na área sem a criação de prédios "gigantes" é boa. O advogado Pedro Bicudo lembra que a manutenção da altura das construções com até 10 metros vai gerar um melhor aproveitamento da infraestrutura boa que o bairro fornece, sem superpopular o espaço.

A gente não está falando de uma especulação imobiliária do ponto de vista negativo, que vai subir prédios de 20 andares. Não existe isso. A gente está falando de prédios pequenos.

Pedro Bicudo

Preservação do verde é essencial, afirma professora. Maria Lucia Refinetti explicou que o bairro é considerado um "pulmão" para a região e, ao pensar em mudanças estruturais, é necessário levar em consideração a preservação dessas áreas arborizadas. "Quando você fala em urbanismo, em preservação, é importante priorizar o interesse público da cidade", afirmou.