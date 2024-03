Cofre de Biden está mais cheio que o de Trump antes de grande evento de arrecadação

Enquanto Biden conta com o apoio de presidentes anteriores como Obama e Clinton, Trump não tem o apoio do ex-presidente George W. Bush, seu antecessor republicano, e não conseguiu obter o endosso de Mike Pence, que foi vice-presidente de Trump.

Ainda assim, Trump também tem grandes eventos de arrecadação de fundos em breve. No início de abril, o bilionário do setor de hedge funds John Paulson será o anfitrião de um evento de arrecadação de fundos em Palm Beach, na Flórida, com grandes nomes, incluindo o investidor Robert Mercer e o bilionário de supermercados John Catsimatidis. As doações podem variar de 250 mil dólares a 814.600 dólares por pessoa, de acordo com um convite para o evento.

"Se você conseguir arrecadar dinheiro antecipadamente em uma eleição competitiva e gastá-lo de forma inteligente, poderá obter alguns votos reais com isso", disse Dmitri Mehlhorn, consultor de Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn e um dos principais doadores de candidatos democratas.

(Reportagem adicional de Alexandra Ulmer)