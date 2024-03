Com lançamento de carro elétrico na China, o "Thor" da Xiaomi encara Elon Musk

Por Sarah Wu

PEQUIM (Reuters) - Ele foi chamado de a resposta da China a Steve Jobs por ter levado a Xiaomi de uma desconjuntada startup a uma gigante dos eletrônicos conhecida pelos seus smartphones.

Com o lançamento de um carro elétrico muito alardeado e contra todas as probabilidades, Lei Jun, cofundador e CEO da Xiaomi, está enfrentando Elon Musk com uma estratégia que segue o manual da Tesla.