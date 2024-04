Tribunal do Paquistão suspende sentença de prisão de ex-premiê Khan em caso de corrupção

Apesar da suspensão, Khan permanecerá na prisão devido a várias outras sentenças que foram impostas a ele antes das eleições, que também o desqualificaram para ocupar qualquer cargo público por 10 anos.

A Alta Corte de Islamabad disse que a sentença de corrupção do casal permanecerá suspensa até uma decisão final sobre a condenação, que será levada a argumentos e provas após o feriado de Eid, disse o advogado, Barrister Ali Zafar.

"Nenhuma prova sustenta essa condenação", disse ele aos repórteres do lado de fora do tribunal em Islamabad, afirmando que foi por isso que o tribunal suspendeu a sentença na primeira audiência da apelação.

Khan e sua esposa foram acusados de vender ilegalmente presentes, no valor de mais de 140 milhões de rúpias (500.000 dólares), recebidos durante seu mandato de 2018 a 2022.

Khan também foi condenado a três anos de prisão em agosto pela mesma acusação por outro tribunal, mas a sentença foi suspensa por recurso.

O ex-premiê e seu partido dizem que os processos legais foram baseados em acusações inventadas para mantê-lo fora da política a mando do poderoso Exército do país, depois que ele se desentendeu com os generais militares. O Exército nega a acusação.