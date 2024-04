Tales: Bolsonaro pega carona na popularidade de Tarcísio e no agronegócio

Na visão de Tales, a presença de Bolsonaro na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), reforça a intenção do ex-presidente em recuperar sua imagem ao recorrer a um setor no qual conta com apoio significativo.

Tarcísio ainda é candidato à reeleição, que é a opção com menos risco dele, e o governo também vê dessa forma. Lula está disposto a enfrentá-lo se ele vier para uma disputa nacional. Caiado ficará à espera e tentará ser o candidato do Bolsonaro.

Só que, se o Bolsonaro continuar se esvaziando como está acontecendo, ele é quem vai pegar carona com seus seguidores. Essa ida à Agrishow foi a típica tentativa de buscar o público dele de volta. Não deu certo no Rio de Janeiro e nem no Nordeste. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.