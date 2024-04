Venezuela enfrenta incêndios florestais recordes durante seca na Amazônia

Isso inclui incêndios na Amazônia e também em outras florestas e pradarias do país.

Incêndios causados pelo homem, geralmente criados para limpar a terra para agricultura, estão saindo do controle por causa das altas temperaturas e baixos níveis de chuva na região norte da América do Sul, e também por uma falta de planejamento de prevenção, dizem os pesquisadores. Cientistas culpam as mudanças climáticas e o El Niño, um aquecimento natural no leste do Pacífico que altera padrões climáticos globais, pela seca.

Embora a temporada chuvosa tenha gerado alívio nos últimos meses na Amazônia brasileira, mais ao sul, os incêndios na Venezuela podem ser um sinal preocupante do que está por vir quando a temporada de seca chegar, disse Manoela Machado, pesquisadora de incêndios da Universidade de Oxford.

“Tudo indica que veremos outros incêndios catastróficos: megaincêndios enormes em tamanho e altura”, disse Machado.

Os incêndios mais intensos da região geralmente ocorrem no Brasil em agosto e setembro, ao longo do extremo sudeste da Amazônia, onde o desmatamento para agricultura é mais agressivo.

O clima mais quente e seco que tem alimentado incêndios na Venezuela também está impulsionando incêndios em Roraima, no outro lado da fronteira, ameaçando as reservas indígenas do Estado brasileiro.