Líder iraniano diz que Israel "precisa ser punido" por ataque à embaixada na Síria

Em uma aparente resposta a Khamenei, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse nesta quarta-feira que Israel responderá se o Irã atacar Israel de seu próprio território.

"Se o Irã atacar de seu próprio território, Israel responderá e atacará no Irã", declarou Katz em uma postagem na plataforma de mídia social X.

O Irã apoia grupos que entraram na briga em toda a região desde que Israel lançou sua invasão de Gaza após o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro.

Pelo menos 33.360 palestinos foram mortos em seis meses de bombardeio israelense em Gaza. O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro matou 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses.

O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem trocado disparos diariamente com Israel, enquanto grupos iraquianos têm disparado contra forças norte-americanas na Síria e no Iraque e os Houthis do Iêmen atacam navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.