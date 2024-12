Diretor da PRF defende novo decreto de Lula após jovem ser baleada no RJ

Antônio Fernando de Oliveira ainda classificou como "especial" o ambiente do Rio. "Já estamos desenvolvendo e vamos desenvolver ainda mais treinamentos específicos para a atuação no Rio. Toda nossa equipe que vai para uma atividade eventual no Rio, como foi no G20, passa por um período de adaptação ao ambiente do Rio, que é diferenciado", declarou.

Porém, ele informou que os três agentes envolvidos na ocorrência em Duque de Caxias são do Rio de Janeiro. O diretor da PRF também confirmou que eles atuam em atividades administrativas, mas estavam nas ruas após uma mudança na escala devido ao plantão de fim de ano.

Oliveira negou que o incidente tenha relação com o fato dos policiais atuarem normalmente em atividades administrativas. "Não há problema do policial que está no administrativo atuar no operacional. A nossa carreira é única, a formação é única", defendeu.

Policiais afastados

Os policiais rodoviários federais foram afastados pela corporação. A informação foi confirmada hoje pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que não informou, no entanto, quantos são os agentes afastados.