López Obrador pede apoio de latino-americanos à ação do México contra Equador; Lula elogia medida

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conclamou nesta terça-feira os países da América Latina e do Caribe a aderirem a uma ação judicial movida pelo México contra o Equador na Corte Internacional de Justiça (CIJ) por causa da invasão da embaixada mexicana em Quito no início do mês.

A ação do México se deu depois de a polícia equatoriana entrar na embaixada mexicana há 10 dias e prender o ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, que havia solicitado e recebido asilo político mexicano.

A prisão, que Obrador criticou como "autoritária", levou o México a suspender as relações diplomáticas com o Equador.