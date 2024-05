Como funcionam as bombas que vão retirar água de Porto Alegre?

Exército transporta bombas de macrodrenagem de SP para o RS Imagem: Divulgação/Exército Brasileiro

Tamanho e peso dificultam logística

As bombas ficam no fundo do poço, submersas, dentro das "casas de bomba", segundo Gino Gehling, também professor do IPH. "Elas succionam a água e a injetam em um tubo que descarrega no lago [Guaíba]. O comprimento desse tubo varia entre algumas dezenas de metros até mais de 100 metros", diz.

Há outros modelos de bomba e tudo isso vai depender se é submersa, flutuante, entre outras questões.

"As bombas da Sabesp, por exemplo, chegam a 10 toneladas. Há outros equipamentos menores, de 2, 4 e 6 toneladas", afirma Magalhães.

Ele diz ainda que os equipamentos não são encontrados em "qualquer lugar", o que dificulta a logística em situações como essa.