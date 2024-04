Deepfakes de estrelas de Bollywood geram preocupações com uso de IA em eleições da Índia

Os dois vídeos gerados por inteligência artificial terminam com o símbolo eleitoral do Partido do Congresso e o slogan: "Vote por Justiça, Vote no Congresso".

Os dois vídeos foram vistos nas redes sociais mais de meio milhão de vezes desde a semana passada, segundo uma análise da Reuters.

A disseminação destaca o papel potencial que o conteúdo gerado por IA pode desempenhar nas eleições indianas que começaram na sexta-feira e continuarão até junho. A IA e as falsificações geradas por IA, ou deepfakes, estão sendo cada vez mais usadas em eleições em outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, Paquistão e Indonésia.

As campanhas eleitorais na Índia há muito tempo se concentram em divulgação de porta em porta e comícios públicos, mas o uso extensivo do WhatsApp e do Facebook como ferramentas de campanha começou em 2019. O pleito deste ano -- em que se espera que Modi garanta um raro terceiro mandato -- é a primeira em que a IA está sendo usada.

Uma porta-voz do Partido do Congresso, Sujata Paul, compartilhou o vídeo do ator Singh com seus 16.000 seguidores no X em 17 de abril e, no sábado, sua publicação havia sido compartilhada novamente 2.900 vezes, curtida 8.700 vezes e recebido 438.000 visualizações.

Paul disse à Reuters por telefone que estava ciente de que o vídeo estava marcado como "mídia manipulada" pelo X, mas não quis excluí-lo porque, ao postar, achou que a pessoa era parecida com Singh e "com certeza tem criatividade".