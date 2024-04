Cavalos militares em fuga galopam pelas ruas de Londres e deixam 4 feridos

Por Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - Alguns cavalos militares, incluindo um coberto de sangue, saíram galopando pelas ruas do centro de Londres e feriram pelo menos quatro pessoas nesta quarta-feira.

As cenas bizarras se desenrolaram no coração de Londres, perto do Palácio de Buckingham e da sede do governo britânico, com os animais em fuga galopando ao lado de londrinos desnorteados em seu trajeto matinal.