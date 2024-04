ESPECIAL-Como aliados dos EUA estão se preparando para possível segundo mandato de Trump

A campanha disse que ele discutiu questões de segurança com cada um dos líderes europeus, incluindo uma proposta do presidente polonês Andrzej Duda de que os membros da Otan gastem pelo menos 3% do produto interno bruto em defesa. Atualmente, eles pretendem gastar 2%.

Jeremi Suri, historiador presidencial da Universidade do Texas, afirmou que as reuniões entre candidatos e diplomatas são normais, mas que o encontro de Trump com Orbán e o telefonema com Mohammed Bin Salman, da Arábia Saudita, foram incomuns.

Brian Hughes, assessor de Trump, disse: "As reuniões e telefonemas de líderes mundiais refletem o reconhecimento do que já sabemos aqui. Joe Biden é fraco e, quando o presidente Trump for empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos, o mundo estará mais seguro e os Estados Unidos serão mais prósperos".

A campanha não respondeu em detalhes às perguntas sobre as outras descobertas desta reportagem, mas a porta-voz da campanha, Karoline Leavitt, declarou: "Os aliados dos Estados Unidos estão esperando ansiosamente que o presidente Trump seja reeleito."

"DIPLOMACIA DE DESVIO" DA ALEMANHA

Grande parte do contato com Trump tem sido menos direto do que reuniões com o candidato.