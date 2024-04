Hamas divulga vídeo mostrando refém americano-israelense Goldberg-Polin

JERUSALÉM (Reuters) - O movimento islâmico Hamas publicou um vídeo nesta quarta-feira que aparentemente mostra Hersh Goldberg-Polin, um americano-israelense tomado como refém durante o ataque do Hamas em 7 de outubro contra Israel e levado para Gaza, com vida.

O vídeo curto e sem data mostra o homem de 23 anos sem um braço, mas aparentemente saudável. Ele foi exibido dizendo que sofreu ferimentos sérios durante o ataque de 7 de outubro "depois que tentei usar meu corpo como escudo para proteger a mim e outros civis com medo".

A mãe do rapaz, Rachel Goldberg-Polin, tem feito campanha pela libertação do filho, que foi sequestrado no festival de música Nova e é um dos 133 reféns israelenses ainda em cativeiro, após mais de 100 terem sido soltos no ano passado.