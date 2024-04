Rússia detém aliado de ministro da Defesa Shoigu por suposta corrupção

A Corte Distrital de Basmanny, em Moscou, ordenou que Ivanov seja mantido sob custódia até 23 de junho. Ivanov, de 48 anos, foi mostrado de uniforme em pé em uma cela de vidro no tribunal, franzindo levemente a testa, segundo imagens divulgadas pelo serviço do tribunal.

"A investigação acredita que Ivanov entrou em uma conspiração criminosa com terceiros, associando-se a eles com antecedência para cometer um crime organizado por um grupo organizado", disse o serviço do tribunal.

Acrescentou que a conspiração era para receber "bens e serviços em uma escala particularmente grande durante o trabalho de contrato e subcontrato para o Ministério da Defesa".

Ivanov, que disse ser inocente, pode pegar 15 anos de prisão se for condenado. A mídia estatal deu total cobertura ao caso.

A súbita prisão de um aliado de Shoigu, que Putin encarregou de combater a guerra na Ucrânia, desencadeou especulações sobre uma batalha dentro da elite e sobre uma repressão pública à corrupção que assolou as Forças Armadas russas pós-soviéticas.

Alguns blogueiros russos, que acusaram generais seniores de incompetência, se alegraram com a aparente queda de um oficial militar de alto escalão há muito tempo ligado à opulência ostensiva que Putin deixou claro que não quer ver exibida em tempos de guerra.