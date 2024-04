Indígenas protestam em Brasília contra falta de proteção a suas terras ancestrais

Para criticar a chamada Ferrogrão, os manifestantes usaram um caminhão-reboque pintado como se fosse um vagão de trem e com os dizeres “Trilhos da Destruição - Ferrogrão Não”, além dos nomes das produtoras multinacionais ADM, Bunge, LDC e Cargill.

“Ferrogrão é o trem da morte, do desmatamento”, afirmou Alessandra Korap Munduruku, vencedora do prêmio ambiental Goldman. “Não vai levar passageiros, como dizem, mas grãos produzidos por empresas internacionais que financiam o projeto.”

Kleber Karipuna, líder da maior organização indígena do país, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), disse que as comunidades não foram consultadas sobre a ferrovia, cujo anúncio pelo governo desencadeou uma onda de grilagem de terras ao longo do percurso.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um grupo de indígenas que lideraram o protesto na Praça dos Três Poderes. Entre eles, a maior queixa é o fracasso do governo em homologar terras indígenas que completaram o processo de demarcação, estabelecendo-as como terras sobre as quais eles têm direito por ancestralidade.

"Recebi, no Palácio do Planalto, cerca de 40 lideranças indígenas para ouvir as reivindicações do movimento", disse Lula na rede social X.

O presidente disse que quando nomeou Sonia Guajajara para o Ministério dos Povos Indígenas e Joenia Wapichana para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) ele sabia que não seria fácil reconstruir a política indigenista.