Moradores de Veneza protestam após cidade começar a cobrar entrada de turistas

Embora não haja catracas nas entradas da cidade, os inspetores farão verificações aleatórias e emitirão multas de 50 a 300 euros para quem não se registrar.

A iniciativa faz parte de uma série de medidas adotadas em toda a Itália para gerenciar o fluxo de turistas.

Cerca de 20 milhões de pessoas visitaram Veneza no ano passado, segundo uma autoridade da cidade, com aproximadamente metade delas pernoitando em hotéis ou casas de férias - um fluxo que supera a população residente, atualmente estimada em cerca de 49.000 pessoas.

Pessoas com reservas em hotéis e visitantes com menos de 14 anos de idade não precisam pagar a taxa de entrada, mas ainda precisam se registrar com antecedência. Moradores, estudantes e trabalhadores estão isentos.