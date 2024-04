Israel concordou em ouvir preocupações dos EUA antes de qualquer movimento em Rafah, diz Casa Branca

(Reuters) - Israel concordou em ouvir as preocupações e pensamentos dos Estados Unidos antes de lançar uma invasão na cidade fronteiriça de Rafah, em Gaza, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, no domingo.

As Forças Armadas de Israel estão prontas para retirar os civis palestinos de Rafah e atacar os redutos do Hamas no local, afirmou uma autoridade de alto escalão da defesa israelense na quarta-feira, apesar dos alertas internacionais sobre uma catástrofe humanitária.

Washington disse que não poderia apoiar uma operação em Rafah sem um plano humanitário adequado e confiável.