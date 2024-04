Países do G7 chegam a acordo para abandonar carvão até 2035, mas com ressalva

Por Francesca Landini

TURIM (Reuters) - Os ministros de Energia dos países do G7 concordaram nesta terça-feira em eliminar o uso de carvão na geração de energia "durante a primeira metade da década de 2030", de acordo com um comunicado oficial.

No entanto, em uma ressalva, a declaração incluiu um objetivo alternativo de eliminar gradualmente as usinas de energia movidas a carvão "em um cronograma consistente com a manutenção de um limite do aumento de temperatura a 1,5°C dentro do alcance, de acordo com as trajetórias de zero líquido dos países".