Diretor-geral da OMS pede que países finalizem acordo sobre pandemia até prazo final

GENEBRA (Reuters) - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediu aos países que alcancem um acordo para ajudar a combater futuras pandemias, à medida que as negociações se aproximam do prazo final neste mês.

O novo pacto e uma série de atualizações das regras existentes para lidar com pandemias têm o objetivo de reforçar as defesas do mundo contra novos patógenos depois que a pandemia de Covid-19 matou milhões de pessoas.

Os países deveriam finalizar as negociações sobre o acordo em 10 de maio, com o objetivo de adotá-lo na reunião anual da OMS no final deste mês, mas fontes envolvidas dizem que ainda há grandes diferenças.