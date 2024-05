Polícia canadense prende 3 indianos por morte de líder separatista

Por David Ljunggren e Ismail Shakil

OTTAWA (Reuters) - A polícia canadense prendeu e denunciou nesta sexta-feira três homens indianos pelo assassinato do líder separatista sikh, Hardeep Singh Nijjar, no ano passado e informou que está investigando se eles têm ligações com o governo da Índia.

Niijar, 45 anos, foi morto a tiros em junho no lado de fora de um templo sikh em Surrey, subúrbio de Vancouver, onde há uma grande população sikh. Alguns meses depois, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, citou evidências de envolvimento do governo indiano, o que provocou uma crise diplomática com Nova Deli.