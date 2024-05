Trabalhistas britânicos conquistam grande vitória sobre os conservadores

Por William James

LONDRES (Reuters) - O Partido Trabalhista, da oposição britânica, conquistou uma cadeira parlamentar no norte da Inglaterra na sexta-feira e o controle de vários conselhos, infligindo derrotas pesadas aos conservadores, que estão no poder, para aumentar a pressão sobre o primeiro-ministro Rishi Sunak.

A vitória esmagadora deu o tom do que serão dois dias de resultados locais observados de perto antes da eleição nacional deste ano, que, segundo as pesquisas, poderá colocar o líder trabalhista Keir Starmer no poder e encerrar 14 anos de governo conservador.