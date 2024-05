'Disparate típico de um socialista arrogante', diz Milei sobre decisão da Espanha de retirar embaixadora na Argentina

"Isto mancha a imagem internacional da Espanha e (evidencia) como são arrogantes, como acreditam que são o Estado e que ninguém pode dizer nada a eles", disse Milei.

Ao comentar suas declarações em Madri durante o discurso em um encontro de líderes de extrema direita organizado pelo partido espanhol Vox, Milei relativizou a referência à esposa de Sánchez.

"Ele se sentiu mencionado, o que é problema dele, era uma frase que não continha nomes, a partir daí ele fez uma escalada diplomática sem sentido", concluiu.

"Se ele se sentiu mencionado é porque está sujo, a culpa não é minha", acrescentou.

Embora Milei não tenha identificado Sánchez ou sua esposa, Begoña Gómez, com os nomes, as circunstâncias permitiram determinar a quem ele fazia referência.

"As elites globais não percebem o quão destrutivo pode ser implementar as ideias do socialismo (...), mesmo que você tenha a esposa corrupta, digamos, suja-se [sic] e tire cinco dias para pensar sobre isso", disse Milei.