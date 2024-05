ONU acusa Israel de negar acesso de auxílio a Gaza enquanto fome se instala

Por Michelle Nichols

NOVA YORK (Reuters) - Um alto funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU) acusou Israel neste domingo de continuar a negar o acesso humanitário da entidade à Faixa de Gaza, onde a diretora do programa alimentar da ONU alertou que uma "fome total" tomou conta do norte do enclave de 2,3 milhões de pessoas.

Embora não seja uma declaração formal de fome, a diretora-executiva do Programa Alimentar Mundial, Cindy McCain, disse -- em entrevista à NBC News transmitida neste domingo -- que, com base no "horror" acontecendo no local: "Há fome, fome total, no norte, e está se movendo em direção ao sul".