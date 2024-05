Trump retorna a tribunal em Nova York nesta 2ª para julgamento sobre suborno

Por Jack Queen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - Donald Trump retornará a um tribunal de Nova York nesta segunda-feira, onde será forçado a se sentar em silêncio enquanto outros testemunham sobre seus esforços durante a eleição presidencial de 2016 para encobrir notícias de um suposto encontro com uma estrela pornô.

O julgamento criminal de Trump pelo pagamento secreto a uma atriz pornô, que está entrando em seu 12º dia, já contou com o depoimento de uma ex-assessora do ex-presidente e de um ex-editor de tabloide sobre as ações de Trump durante sua primeira candidatura presidencial para abafar histórias de comportamento sexual pouco lisonjeiro.