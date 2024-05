China diz que seus militares tomaram medidas necessárias para alertar Austrália em incidente com aeronave

PEQUIM/SYDNEY (Reuters) - A China disse nesta terça-feira que seus militares tomaram medidas para avisar e alertar uma aeronave australiana depois que a Austrália culpou um caça chinês por colocar em risco um de seus helicópteros militares durante um confronto "inseguro" no Mar Amarelo.

O incidente pode criar uma nova rusga entre as nações que estão tentando reconstruir os laços após turbulência em 2020, quando Camberra pediu uma investigação independente sobre as origens da Covid-19, e Pequim respondeu com barreiras comerciais.

O ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, disse que o jato J-10 da Força Aérea chinesa lançou sinalizadores acima e várias centenas de metros à frente de um helicóptero australiano MH60R Seahawk em um voo de rotina no sábado.