Pablo Marçal e Datena são más notícias para Nunes, indica pesquisa Atlas

Há, com isso, o medo de estagnação ou da perspectiva de ausência de crescimento de sua candidatura. Nesse contexto, surge o nome de Pablo Marçal, mais identificado com o bolsonarismo e que vem procurando ocupar o espaço deixado pelo ex-presidente, tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado, e o de Datena, mais alinhado com a periferia e sem aliados radioativos. Como o presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite (União Brasil), envolvido pelo Ministério Público em negócios com a viação Transwolff e o PCC.

Isso, aliás, podem criar problemas para a candidatura de seu correligionário Kim Kataguiri. Nesse caso, os votos do membro do MBL podem migrar para Marçal, fazendo com que ele encoste em Nunes.

O meio de campo fica mais congestionado. E há mais candidaturas competitivas do centro à extrema direita que brigam entre si do que no campo da esquerda, o que pode ser boa notícia para Boulos.