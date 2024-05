Itaú está com "algum excesso" de capital e pode ter dividendo extraordinário este ano, diz CEO

O CEO também afirmou que espera certa estabilização dos índices de inadimplência olhando para frente, talvez uma leve queda, mas acrescentou que vai depender do ritmo de crescimento de carteira de crédito e do mix onde essa carteira será construída.

"Mas o banco está super confortável com os indicadores, eu acho que o pior da crise já ficou para trás no nosso caso há bastante tempo", disse. "Daqui para frente, talvez, eu espero menos reduções, são sutis os efeitos, mas uma estabilidade nesses patamares eu acho que é bem adequado para a gente continuar crescendo com qualidade".

No primeiro trimestre, a carteira de crédito total ajustada apurou uma expansão de 2,8%, para 1,18 trilhão de reais em março, enquanto o índice de inadimplência de 90 dias caiu de 2,9% para 2,7%. O custo do crédito totalizou 8,793 bilhões de reais, queda de 3,2% ano a ano.

De acordo com Maluhy, tal movimento na inadimplência foi desencadeado por uma ação direcional do banco, de redução de exposição em determinados segmentos que o Itaú entende serem menos interessantes.

A queda na inadimplência ocorreu devido à menor inadimplência do segmento de pessoas físicas no Brasil, principalmente nas carteiras de cartão de crédito, crédito pessoal e veículo, de acordo com os números divulgados na véspera pelo maior banco brasileiro.

"Embora o ajuste do Itaú no apetite ao risco provavelmente limite o crescimento... acreditamos que isso provou criar valor em uma base ajustada ao risco", afirmou o Goldman Sachs em relatório a clientes enviado no final da segunda-feira assinado por Tito Labarta e equipe.