Pacheco diz que Senado aprovará decreto legislativo sobre calamidade no RS nesta 3ª

(Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a Casa votará nesta terça-feira o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul, indicando que a medida deve ser aprovada.

Em entrevista à GloboNews, Pacheco afirmou que o Congresso ainda votará uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 na quinta-feira para liberar emendas parlamentares ao Rio Grande do Sul.

O projeto de decreto legislativo sobre a calamidade no Rio Grande do Sul foi aprovado na Câmara dos Deputados na segunda-feira. O Estado tem sido atingido por chuvas intensas nos últimos dias, acumulando cerca de 85 mortes e 134 desaparecidos, de acordo com balanço da Defesa Civil gaúcha.