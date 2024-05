FAB abrirá base aérea de Canoas para voos comerciais

Em comunicado, a FAB informou ainda que uma aeronave não tripulada da força que atuava nos esforços de resgate no Rio Grande do Sul apresentou problemas técnico e colidiu com o solo em uma área desabitada na terça-feira.

"A Força Aérea informa que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica", afirmou em comunicado.

A FAB disse também que iniciará uma campanha de lançamento aéreo de doações e materiais essenciais nas regiões mais atingidas.

"As missões buscam trazer mais agilidade no atendimento à população atingida, uma vez que as estradas encontram-se, quase na sua totalidade, obstruídas."

(Por Eduardo Simões, em São Paulo, e Lisandra Paraguassu, em Brasília)