Eletrobras quer resolver inadimplência de R$10 bi da Amazonas Energia, aguarda governo

Em fevereiro, o Ministério de Minas e Energia divulgou um relatório no qual aponta a necessidade de troca do controlador da distribuidora e também mudanças legislativas para garantir a sustentabilidade da concessão.

À ESPERA DO GOVERNO

De acordo com o vice-presidente regulatório da Eletrobras, Rodrigo Limp, a companhia tem expectativa de que o governo proponha medidas para viabilizar a troca de controle.

"Especialmente depois da recomendação de caducidade da Aneel, o atual controlador vem demonstrando crescente perda de condições de prestação dos serviços... Trabalhamos com cenário de termos avanço no curto prazo em termos de troca de controle", afirmou Limp.

Questionados se o tema da Amazonas poderia ser incluído nas negociações com a União em torno do poder de voto do governo na empresa, o CEO da Eletrobras afirmou que não comentaria, porque as discussões no âmbito da câmara de conciliação são sigilosas.

Ainda na teleconferência, os executivos comentaram que a companhia está avançando no desinvestimento de usinas termelétricas, prevendo conclusão do processo ainda em 2024, e que estudará os próximos leilões de transmissão, para avaliar eventual participação.