Onda de calor derrete o México, com recordes de temperatura em dez cidades

Em Ciudad Victoria, no Estado de Tamaulipas, na fronteira norte, em frente ao Texas, nos Estados Unidos, a temperatura atingiu 47,4°C na quinta-feira, quebrando o recorde anterior estabelecido em 1998.

O calor intenso causou apagões de várias horas em algumas áreas do México nesta semana, principalmente no norte, e fez com que as aulas fossem suspensas no Estado central de San Luis Potosi, que nesta semana atingiu 50°C.

Em um relatório semanal publicado na quinta-feira, o Ministério da Saúde do México relatou sete mortes relacionadas ao calor entre o início dessa temporada, em 17 de março, e 4 de maio, número que pode aumentar após as brutais temperaturas desta semana.

A mudança climática causada pelo homem e o El Niño têm aumentado as temperaturas em todo o mundo e causado ondas de calor mortais.

O órgão regulador do sistema elétrico do México emitiu vários alertas nesta semana, enquanto a demanda em algumas partes do país excedia a oferta.

Câmaras de negócios e analistas do setor criticaram os apagões, acusando o governo de não investir em redes de transmissão de energia ou em geração suficiente para atender à demanda.